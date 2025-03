Fiorentina U18, un attaccante in prestito per il Torneo di Viareggio, anche in ottica futura

Un rinforzo per la Fiorentina Under 18 in vista del Torneo di Viareggio, si tratta di Mevale Kone, attaccante classe 2007, della Vigor Senigallia. E' il club marchigiano ad annunciarlo: "Mevale Kone è ufficialmente in prestito per due settimane alle giovanili della Fiorentina. Questa mattina, martedì 11 marzo, ha raggiunto il Viola Park, l’affascinante e prestigioso centro sportivo fiorentino. Questa settimana Konè si allenerà tutti i giorni coi viola: oggi, domani e giovedì con la formazione Primavera, venerdì, sabato e domenica con l’Under 18 della Fiorentina. Ovvero la squadra con cui Mevale Konè da lunedì prossimo 17 marzo parteciperà alla Viareggio Cup, la grande kermesse di calcio giovanile. Kone giocherà il suo primo Viareggio con la maglia della Fiorentina, lo farà per una settimana intera (3 partite) prima di rientrare alla “base” rossoblu".

Il giocatore tra l'altro è squalificato per tre giornate a causa del cartellino rosso rimediato dieci giorni fa contro il Teramo e, secondo youtvrs.it che si occupa di calcio marchigiano, "il club viola sembra in pole position anche per definirne l’acquisto in vista della prossima stagione. Un’ascesa vertiginosa quella dell’attaccante rossoblù - si legge - esploso in Seconda Categoria con la maglia del Trecastelli e subito in grado di lasciare il segno in Serie D con prestazioni di alto livello, contrassegnate da accelerazioni, assist, rigori conquistati e gol, tanto da destare l’interesse di più di una società di massima serie".