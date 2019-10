BIGICA, Siamo pronti per il Chievo. C.S. importante

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera che domani affronterà il Chievo dei pari età al Bozzi, ai microfoni del canale ufficiale del club ha detto: "La partita col Chievo è la prima di tre partite molto importanti. Loro sono in difficoltà a livello di punti ma verranno a Firenze a darci del filo da torcere. La nostra squadra ha avuto qualche problemino ma li abbiamo smaltiti tutti: ci prepariamo ad affrontare una sfida importante e stanno tutti bene. Il centro sportivo? Il passo della proprietà è stato importante, anche per un settore giovanile che comunque è riuscito a tirare fuori tanti talenti nonostante le difficoltà. Finalmente avremo una nostra casa, in un posto che mi evoca bei ricordi visto che fino a qualche anno fa avevo una casa vicino a dove sorgerà il centro sportivo. Al di là di questo, tutte le squadre riusciranno a lavorare ancora di più in sinergia rispetto a quanto si fa ora".