AQUILANI, Raccogliamo quanto seminato. Frison...

Al termine del match contro il Verona, Alberto Aquilani ha commentato così la convincente vittoria della Fiorentina Primavera, che si è imposta con merito per 2-0 sui gialloblù: "Oggi siamo stati molto bravi, non era facile. Il Verona aveva vinto bene contro la Roma, sono una squadra tosta. Noi però oggi abbiamo fatto bene, gli abbiamo limitati e creato tante occasioni. Anche i ragazzi più giovani stanno rispondendo al meglio, io non guardo la carta d'identità, se uno merita gioca"

La classifica inizia ad essere importante.

"Stiamo facendo bene e sono contento perché le prestazioni buone ora sono accompagnate da risultati positivi. Ogni tanto ci ha detto un po' male, ora sta girando bene".

Sugli assenti, come stanno?

"Oggi ne avevamo tanti fuori. Sia Agostinelli che altri, tutti per influenza. Stanno bene e credo potranno rientrare a breve".

Anche oggi un rigore contro, su cui Andonov ha però risposto presente.

"Sì, non ho visto l'episodio da rigore. I ragazzi mi hanno detto che non c'era, ma pazienza. Il problema è che era un momento in cui stavamo creando tanto e prendere un gol sarebbe stato un peccato. Ivan è stato molto bravo a pararlo e sta facendo molto bene".

Frison ha festeggiato al meglio un'altra convocazione in prima squadra.

"Certo, oggi ha fatto bene, ha fatto gol e domani va in prima squadra. Di più non possiamo chiedere, noi lavoriamo per questo".