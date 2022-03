ACF PRIMAVERA, Niente trasferimento a Prato

In casa Fiorentina il restiling degli impianti passa anche dal settore giovanile. In attesa della fine dei lavori al Viola Park, negli scorsi giorni una delegazione della squadra Primavera ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto Lungobisenzio, stadio situato nel comune di Prato, per valutare la possibilità di disputare lì le partite casalinghe della squadra di Aquilani. Sopralluogo che ha avuto a quanto pare esito negativo, visto che, come raccolto da TvPrato.it, la Fiorentina ha informato con una email la volontà di non trasferirsi a Prato a causa di una tribuna centrale, quella del Lungobisenzio, non adatta ad ospitare la dirigenza viola.Stessa decisione anche per il Prato 2000, che dopo aver vagliato la possibilità di utilizzare la struttura, ha deciso di disputare l’anticipo del campionato di Eccellenza girone A, in programma sabato prossimo alle ore 14,30 contro la capolista Tau Calcio, al campo sportivo “A. Nelli” di Montemurlo