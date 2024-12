SUPERCOPPA FEMM., Roma-Fiorentina: al via vendita biglietti

FirenzeViola.it

A poco più di un mese dalla sfida tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 6 gennaio allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia (calcio d’inizio alle 15.30), da oggi - martedì 3 dicembre - presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglietti per la Supercoppa Femminile Frecciarossa, evento che aprirà il 2025.

Il costo del biglietto intero nel settore Distinti è di 7 euro, mentre i biglietti di ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 6 gennaio 2005), agli Over 65 (nati prima del 6 gennaio 1960), agli abbonati dello Spezia Calcio per la stagione 2024-25 (inserendo come coupon il codice Fidelity) e agli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera).



Biglietti e prezzi

- DISTINTI €7,00

- DISTINTI RIDOTTO (Under 20, Over 65, studenti universitari*, abbonati Spezia Calcio**) €1,00

*solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera

**inserendo il codice fidelity

-Solo nella giornata di lunedì 6 gennaio, dalle ore 11 alle ore 16, sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso il botteghino della Curva Ferrovia dello stadio ‘Picco’.- I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio fino a esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.- I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2024 potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio fino a esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

Conferenza stampa - La Supercoppa Femminile Frecciarossa sarà presentata venerdì 13 dicembre alle 15 in una conferenza che si svolgerà presso la sala stampa dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia e a cui parteciperanno il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore allo sport Alberto Giarelli, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC Federica Cappelletti, l’amministratore delegato dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli e la responsabile Customer Service e Vendita Diretta Centro Nord AV di Trenitalia Giovanna Braghieri.