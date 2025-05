Dagli inviati Severini: "C'è tanta tristezza ma ci teniamo stretto il percorso fatto. Europeo? Ci spero"

vedi letture

Emma Severini a fine gara parla della sconfitta della Fiorentina Femminile contro la Roma: "Ora c'è e ci sarà tanta tristezza, non è facile superare le sconfitta. Però dobbiamo portarci dietro la stagione di quest'anno e arrivare a giocarsi all'ultima giornata un posto in Champions League contro la Roma che è una squadra forte non era scontato e quindi dobbiamo tenerci questo e ricominciare la prossima stagione lottando con questo atteggiamento e consapevolezza e voglia. Ora quindi siamo tristi ma saremo contente del processo che stiamo facendo".

Sconfitta immeritata? A volte c'è bisogno di fortuna ed oggi non c'è stata, ma non era comunque semplice perché la Roma è una grande squadra e l'ha dimostrato. Oggi la palla non entrava ed abbiamo commisso qualche piccolo errore ma purtroppo questo è il calcio e il bello è che avremo l'opportunità di riprovarci e questo è quello che dovremo rifare".

Tanti gol e tanti assist, è la sua stagione migliore e pronta all'Europeo? "Spero di riuscire ad andare a giocare l'Europeo e questo è uno degli obiettivi che avevo in questa stagione. Quello che penso della stagione appunto è che c'è stato un miglioramento per me ma voglio di più, come per la Fiorentina, se miglioro è grazie alla squadra. L'obiettivo è quello di diventare grande con la Fiorentina"