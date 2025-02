Serie A femminile, Fiorentina-Roma: l'undici titolare scelto da De la Fuente

Alle ore 15:00 al Viola Park il fischio d'inizio di Fiorentina-Roma, match valido per l'ultima giornata della regular season di Serie A femminile. Anche se sono sicure di un posto nella poule scudetto, le ragazze di De La Fuente dovranno comunque cercare di portare a casa una vittoria nel match contro le capitoline. La classifica della post season infatti sarà composta anche dai punti conquistati durante la stagione regolare e, per raggiungere il terzo posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League, la Fiorentina deve recuperare 7 lunghezze proprio sulle giallorosse. Oltre al fattore classifica vincere sarebbe importante anche da un punto di vista morale, considerando che in campionato le ragazze di De La Fuente non ottengono un successo da inizio dicembre. Di seguito la formazione ufficiale scelta dal tecnico viola:

Fiorentina: Fiskerstrand, Faerge, Filangeri, Ballisager, Erzen, Severini, Snerle, Catena, Boquete, Longo, Bonfantini

A disposizione: Durante, Della Peruta, Georgieva, Toniolo, Bredgaard, Bedini, Pastrenge, Cherubini, Bettineschi, Curmark.