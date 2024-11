FIORENTINA FEMMINILE, Si ferma sullo 0-0 a Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina femminile ferma la sua corsa con un pareggio 0-0 in casa del Napoli. La squadra di De La Fuente non riesce a trovare la via del gol e porta a casa solo un punto contro l'ottava forza del campionato, lasciando così spazio alla Juventus per allungare in classifica: le viola salgono a 22 punti e potrebbero essere avvicinate ulteriormente dall'Inter e dalla Roma che proprio nel turno precedente ha avuto la meglio delle Viola. Tempo di voltare pagina per De La Fuente che inizierà subito a pensare al prossimo impegno contro il Milan.