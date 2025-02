Fiorentina Femminile, al Viola Park arriva la Roma nell'ultimo match della regular season

Ultima sfida della regular season per la Fiorentina che al Viola Park sfiderà la Roma terza in classifica. Calcio d'inizio allo stadio Curva Fiesole fissato per le 15:00. Il match non sarà decisivo per la poule scudetto, a cui parteciperanno sia le viola che le giallorosse oltre a Inter, Juventus e Milan, ma sarà importante fare punti, visto che il bottino messo da parte nella fase di campionato avrà valore nella post season. Al momento le giglaite devono recuperare 7 lunghezze proprio nei confronti delle capitoline per poter accedere alla prossima Champions League. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.