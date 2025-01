FIO FEMM., Si decide tutto al ritorno: col Milan è 1-1

FirenzeViola.it

Finisce 1-1 la sfida tra Milan Femminile e Fiorentina Femminile, valida per i quarti di finale di andata di Coppa Italia. Un gol per tempo, con la squadra di De La Fuente che era andato in vantaggio nel primo grazie al gol su rigore di Severini. Nella ripresa, poco dopo iniziato il secondo tempo, è arrivato il gol del pareggio delle rossonere con Arrigoni. Adesso tutto si deciderà il 28 gennaio quando al Viola Park si giocherà la sfida di ritorno.