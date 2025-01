FEMMINILE, Rescissione del contratto per Karin Lundin

Giornata di addii in casa Fiorentina Femminile dopo i due nuovi acquisti, Filippa Curmark e Stine Ballisager. È arrivato il momento di salutare Karin Lundin. Arrivata alla Fiorentina nel 2021, l’attaccante svedese, dopo una breve parentesi al Rosengård, lascia ufficialmente il club gigliato rescindendo consensualmente il proprio contratto. Ecco la nota ufficiale della Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Karin Lundin. Alla giocatrice svedese, che ha indossato la nostra maglia segnando 9 reti in 52 presenze, vanno i ringraziamenti per l'impegno in questi anni e i migliori auguri per il futuro. Grazie, Karin!"