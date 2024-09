FEMMINILE, Le scelte di De La Fuente contro la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi pomeriggio si svolgerà una sfida di vertice tra Juventus Women e Fiorentina Femminile, visibile in chiaro anche su Rai Sport. Le bianconere, attualmente a quota 9 punti, ospitano una Fiorentina che, anch'essa a punteggio pieno in campionato, è a caccia di riscatto dopo l'amara esclusione dalla Champions League ad opera del Wolfsburg ai play-off. Ecco le scelte dei due tecnici per la partita delle 18:00:

Juventus Women (3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino; Thomas, Schatzer, Caruso (C), Bergamaschi; Cantore, Vangsgaard, Bonansea.

A disposizione: Capelletti, Proulx, Gama, Lehmann, Rosucci, Girelli, Bennison, Bragonzi, Beccari, Pelgander, Calligaris, Krumbiegel. Allenatore: Canzi.

Fiorentina Femminile (4-3-3): Fiskerstrand; Erzen, Georgieva, Filangeri, Færge; Snerle, Severini; Janogy, Boquete Giadans (C), Bonfantini; Catena.

A disposizione: Durante, Bettineschi, Breitner, Longo, Johannsdottir, Toniolo, Tomassoni, Zaghini, Pastrenge, Mailia. Allenatore: De La Fuente.