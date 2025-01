CATENA, Serve più cattiveria sotto porta. Testa alla Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina Michela Catena è intervenuta ai canali ufficiali del club viola per analizzare il pareggio delle ragazze gigliate contro il Sassuolo. Queste le sue parole: "E' stata una partita moltocombattuta. Non è iniziata nel migliore dei modi con il loro gol. Siamo state brave a reagire anche se dovevamo essere più cattive sotto porta e più attente in alcune situazioni. Non siamo riuscite a sfruttare al meglio le nostre opportunità".

Cosa manca per vincere?

"Manca fare gol e creare qualche occasione in più. Manca essere più attente. Dobbiamo continuare a lavorare abbassando la testa e stando tranquille. Dobbiamo provare ad uscire da questo periodo negativo".

Non è un periodo semplice visti i tanti impegni. Può essere un fattore?

"Non siamo le uniche ad avere tanti impegni. La cosa positiva di giocare spesso è che possiamo archiviare subito una partita e pensare alla prossima. Questo non significa che non dobbiamo analzzare gli errori ma possiamo già pensare alal prossima. Contro la Lazio possiamo cercare di trovare una rivalsa".