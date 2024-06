ZOFF, Credo nella Nazionale. Spalletti darà il suo contributo

FirenzeViola.it

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Nazionale campione del mondo nel 1982 e d'Europa nel 1968 Dino Zoff ha detto la sua sull'Italia di Spalletti in vista dei prossimi Europei in Germania. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Credo in questa Nazionale. Siamo sempre in grado di fare belle cose nelle fasi finali. Non ho dubbi che faremo bene anche in Germania. Abbiamo tanti buoni giocatori e una buona squadra. Sono ottimista".

Su Spalletti

"Spalletti non deve essere scoperto oggi, ha vinto in Italia e all'estero. C'è la garanzia che darà un grande contributo".