ZANIOLO, Sottovalutato dalla Viola, non rifiutato

Sirene dall'Inghilterra per Nicolò Zaniolo. Che, magari lusingato dalle big di Premier League, non sembra intenzionato a lasciare la Roma. Intervistato dal Daily Mail, il talento giallorosso risponde così a chi gli chiede se si immagina un giorno oltremanica: "Sarebbe facile dire 'perché no'. Ma non sarebbe da me: ho baciato di recente la maglia della Roma, e voglio continuare a baciarla ogni volta che segno un gol".

Alla Fiorentina ti hanno respinto.

"Non mi piace questa parola. Preferisco sottovalutato. Non mi sono sentito rifiutato e non ho nessun sentimento di rivalsa. La mia prima squadra è stata l'Entella e da allora tutto è cambiato molto, ma ho ancora dei bellissimi ricordi. Non dimentico le mie radici".