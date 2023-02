ZANIOLO, Possibile causa alla Roma: mobbing e pressioni

In casa Roma, che stasera giocherà in Coppa Italia, tiene banco il caso Zaniolo che tornerà comunque ad allenarsi a Trigoria da separato in casa, come giocatore fuori rosa insomma. Possibile che, con il calciomercato chiuso, parlino sia Thiago Pinto che lo stesso giocatore. E intanto secondo quanto scrive Il Messaggero la famiglia potrebbe scatenare una battaglia legale contro i giallorossi per il massacro mediatico consumato nei giorni scorsi e per aver escluso il classe '99 dal progetto tecnico a seguito di comportamenti non professionali.

Già contattato un pool di avvocati che si occuperà della vicenda e che avrà il compito di tutelarlo al fine di garantirgli il sereno svolgimento della sua attività. Mobbing e pressioni psicologiche sono solo alcune delle accuse che la famiglia Zaniolo ha intenzione di muovere contro la Roma. Anche l'AIC segue la vicende.