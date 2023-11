ZANIOLO, Multa per le scommesse e poi Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo vede sempre più la luce dopo il buio di Coverciano, il giorno in cui l’avviso di garanzia firmato dai pm di Torino aveva portato al suo allontanamento dal ritiro azzurro. A distanza di 20 giorni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la scena è completamente diversa.

Ormai dal punto di vista sportivo, Zaniolo è un giocatore abile e arruolato senza sé e senza ma, non c’è nessun fascicolo aperto presso la procura federale. Dal punto di vista penale - ribadisce la rosea - potrebbe risolversi tutto presto in una sanzione di poche migliaia di euro. Ovviamente l’indagine torinese è ancora in corso e non si possono escludere nuovi colpi di scena, ma al momento attuale non ci sarebbero indizi investigativi tali da immaginare un cambio di scena che smentisca quella attuale.