VLAHOVIC, Rebus rinnovo: rifiutata proposta da 8 mln

In casa Juventus bisognerà sciogliere le ultime riserve riguardo al rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per l'attaccante serbo, Cristiano Giuntoli sta provando a proporre una sorta di compromesso: il direttore sportivo del club bianconero avrebbe bisogno che Vlahovic e Chiesa riducano i rispettivi stipendi. Con il serbo si sta trattando ma anche con Chiesa per rendere tutto più sostenibile. La proposta da 8 milioni di euro fino al 2028 per il serbo è stata rispedita al mittente, bisognerà continuare a trattare.