VLAHOVIC, Può partire: sei top club sull’ex viola

Dusan Vlahovic è pronto a rientrare. Il serbo è rimasto in campo per circa un'ora nella partitella a ranghi misti con la Next Gen organizzata ieri dalla Juventus: nel mirino c'è un posto tra i convocati per la sfida di domenica contro il Monza, ma Allegri scioglierà le riserve non prima di domani. Tema, questo, che s'intreccia al futuro del serbo: la pubalgia ha frenato l'interesse dei club della Premier, ma l'assalto è semplicemente rimandato alla prossima estate.