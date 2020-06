VIVIANO, Accetterei anche una B. Su ACF-Brescia...

Il portiere Emiliano Viviano si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso di Stadio Aperto, trasmissione condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Sto bene e sono in attesa, di sviluppi sia personali che generali. Si stanno muovendo un bel po' di cose: qualcuno ufficialmente, qualcun altro deve capire cosa succede, perché senza risultati non si sanno programmi e tutto slitterà di un po'".

Accetterebbe una squadra ambiziosa in Serie B?

"Ovviamente mi piacerebbe giocare in Serie A e credo di poterlo fare. A una certa età e dopo tanti anni di carriera mi lego di più al progetto: se arrivasse una squadra di B con uno ottimo, non mi farei problemi".

Come ha visto la ripartenza della Serie A?

"Mi aspettavo anche peggio, al netto che si giochi senza tifosi ed è surreale. Ho visto chi ha perso poca filosofia, come l'Atalanta che sembra non si sia mai fermata. Bello rivedere il calcio, ci restituisce un po' di normalità, sperando di andare in quella direzione o salta il giocattolino".

Cosa dice di Fiorentina-Brescia?

"Ho visto ritmi blandi all'inizio, poi la Fiorentina si è trovata sotto ed ha reagito, ottenendo il predominio con tante occasioni. Il Brescia era in grande emergenza, tutti si aspettavano una vittoria viola e forse sono anche un po' contento, perché per loro è vitale fare punti mentre credo la Fiorentina non abbia troppo da chiedere a questo campionato".