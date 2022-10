VIDEO, Batistuta celebra il primo e l'ultimo gol in A

Un Gabriel Omar Batistuta malinconico, in serata ha voluto ricordare la sua esperienza in Serie A. Con un video pubblicato sul proprio account Twitter, Batigol ha celebrato il suo ultimo gol nel massimo campionato italiano con la maglia dell'Inter, ed il primo con quella della Fiorentina. Lo fece in un Fiorentina-Genoa poi finito 3-1 l'8 settembre 1991. Ecco il video:

🇮🇹 Il mio primo e il mio ultimo gol in @SerieA. Qual è il vostro preferito?



🇪🇸 El mi primer y el mi ultimo gol en la Serie A.

Cual os gusta mas?



🇬🇧 My first and my last gol in Seria A. Which one do you prefer?@acffiorentina @Inter pic.twitter.com/VFWxfqRBD3