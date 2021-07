VECINO, S. Inzaghi mette il veto sulla sua cessione

Se nelle scorse settimane sembrava più vicino all'addio, l'ex viola Matias Vecino potrebbe ora veder cambiato il proprio futuro e rimanere all'Inter. Come svelato da La Repubblica, Simone Inzaghi avrebbe posto il veto circa un'eventuale cessione dell'uruguaiano. L'ormai ex tecnico biancoceleste lo stima per la sua duttilità e per le sue qualità negli inserimenti senza palla e non vorrebbe privarsene. Marotta e Ausilio, soprattutto in mancanza di offerte concrete per l'ex Fiorentina, sarebbero così pronti ad accontentare l'allenatore piacentino.