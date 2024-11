VECINO, Rischio lesione muscolare, oggi i controlli

FirenzeViola.it

Marco Baroni conta gli infortunati in vista del match di domani contro il Parma. Al "Tardini" il tecnico della Lazio non avrà a disposizione né Boulaye Dia né Matias Vecino. L'attaccante ex Salernitana infatti è stato toccato duro alla caviglia mentre il centrocampista ex Fiorentina è alle prese con un problema muscolare. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo verrà ricontrollato oggi a Formello per la distorsione rimediata mentre il secondo effettuerà gli esami del caso a Villa Mafalda. Nel suo caso va scongiurata l'ipotesi stiramento.