VECINO, Lascerà l’Inter. C’è la Lazio sulle sue tracce

L'Inter è alle prese con il mercato in uscita, per sistemare i conti togliendo dal monte ingaggi alcuni stipendi troppo onerosi e come riportato da La Gazzetta dello Sport i primi due nomi sono quelli di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Per il primo l'ipotesi più probabili, nonostante gli apprezzamenti di River e di alcuni club spagnoli, è quella di arrivare a un'intesa sulla buonuscita, con il suo contratto da 7 milioni netti a stagione che scadrà nel 2023, mentre per l'ex Juventus si va verso la risoluzione. Nel suo futuro ci sono Colo Colo o Flamengo, mentre l'Inter risparmierà 6,5 milioni di euro. Infine Matias Vecino: l'accordo tra le parti è in scadenza, il giocatore è vicino alla Lazio e con il suo addio se ne andrà anche un contratto da 2,5 milioni.