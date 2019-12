UFFICIALE, Ruben Olivera si trasferisce all'Ostiamare

Colpaccio a centrocampo per l'Ostiamare. La formazione laziale, militante in Serie D, ha infatti annunciato l'ingaggio di Ruben Olivera. Il centrocampista uruguaiano, classe '83, ex Fiorentina tra le altre, si è liberato di recente dall'Aprilia, con cui ha iniziato il campionato. "Non mi aspettavo - ha dichiarato Olivera al sito ufficiale del club - che l'Ostiamare mi chiamasse, vista la grande quadratura che la squadra sta avendo, ma dato che ho sentito, nelle parole del mister e del Ds, che potrei essere il 'più' per poter provare a vincere il campionato, ho accettato con grandissima voglia ed entusiasmo".