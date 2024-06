UFFICIALE, Roncaglia lascia il Boca: firma per il Sarmiento

Facundo Roncaglia, ex difensore della Fiorentina, ha concluso da poco l'esperienza al Boca Juniors, squadra dove era tornato negli ultimi anni in seguito ai campionati disputati in Italia. L'argentino ha firmato da parametro zero con un'altra squadra argentina che milita in Primera Division, ovvero il Sarmiento, club con cui il 37enne ha deciso di accordarsi fino a dicembre del 2025.

✍️ Facundo Roncaglia es nuevo refuerzo de Sarmiento.



El defensor de último paso por Boca Juniors firmó contrato con nuestra institución hasta Diciembre de 2025. #DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/KjFWLrG82F — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) June 10, 2024