UFFICIALE, Macia è un nuovo dirigente dello Spezia

Adesso è ufficiale, l'ex dirigente della Fiorentina Eduardo Macia ha firmato con lo Spezia, ad annunciarlo è proprio il club ligure con il seguente comunicato: "Spezia Calcio è lieto di annunciare la nomina di Eduardo Macía a Chief Football Officer del club per le prossime quattro stagioni".

Il neo dirigente ha commentato la sua nuova nomina al club ligure al sito ufficiale della società: "Sono molto entusiasta di entrare a far parte dello Spezia Calcio e non vedo l'ora di contribuire a portare questa società al livello successivo. Ci aspetta un duro lavoro e tutti noi dovremo fare la nostra parte. Io e la Proprietà siamo perfettamente allineati sugli obiettivi a breve, medio e lungo termine e non vedo l'ora di iniziare".