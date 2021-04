UFFICIALE, L'ex viola Da Costa lascia l'Erzurumspor

In giornata l'Erzurumspor, squadra della massima serie turca, ha risolto il contratto con tre giocatori originari del Marocco. Il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il difensore centrale Manuel Da Costa (34), arrivato da appena tre mesi. Nazionale con ben 31 presenze, Da Costa ha giocato in serie A con le maglie di Fiorentina e Sampdoria, collezionando sei apparizioni in tutto tra il 2008 ed il 2009. Nato in Francia da padre portoghese, ha scelto di sposare la causa dei <em>Leoni dell'Atlante</em>.