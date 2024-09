UFFICIALE, Jovetic va a Cipro: firma per l'Omonoia Nicosia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tra Italia e Inghilterra, Spagna e Francia, con una breve parentesi all'Herta Berlino e all'Olympiacos, Stevan Jovetic affronta una nuova avventura. L'attaccante montenegrino, che ha salutato il club greco in estate da svincolato, finora non era riuscito a trovare una nuova dimora. Oggi però è arrivato l'annuncio ufficiale dell'Omonoia Nicosia, club cipriota e seconda squadra più titolata alle spalle dell'APOEL: l'ex Fiorentina ed Inter - tra le altre - ha firmato ufficialmente un contratto biennale (fino al 2026), per mantenere ancora viva la fiamma ardente del calciatore professionista che ancora lo tiene vivo.