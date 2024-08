UFFICIALE, Babacar riparte dalla seconda serie turca

Dopo l'esperienza non particolarmente fruttuosa in Danimarca, al Copenaghen, l'ex attaccante viola Khouma El Babacar riparte dalla Turchia, dove aveva miliatato tra il 2020 e il 2022 all'Alanyaspor. Quasta volta per lui c'è il Boluspor, club che milita nella seconda serie del campionato turco.

Questo l'annuncio del club: "Il nostro club ha firmato un contratto di 1+1 anno con Khouma El Hadji Babacar . Babacar è nato il 17 marzo 1993 in Senegal. Ha iniziato la sua carriera presso l'accademia calcio della US Rail a Thiès, per poi andare in Italia nell'estate del 2007 ed è stato trasferito alle infrastrutture del Pescara. Nel giugno 2007 firma un contratto con la Fiorentina. Babacar, che ha giocato anche nel Racing Santander, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor e infine Copenhagen, ha messo a referto in carriera 118 gol e 18 assist".