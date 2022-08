TORREIRA, Verso il Galatasaray a titolo definitivo

Dopo aver chiuso il proprio rapporto con la Fiorentina, Lucas Torreira ripartirà dalla Turchia. Questo ciò che riporta il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo il quale l’Arsenal avrebbe raggiunto un accordo con il Galatasaray per un trasferimento dell’uruguaiano a titolo definitivo. Resta ancora da definire invece l’accordo tra il club di Istanbul e il giocatore, ma l’affare sembra prossimo alla chiusura.

Arsenal have received Galatasaray proposal for Lucas Torreira. It would be a permanent deal, waiting for the player to agree on personal terms. 🚨🇹🇷🇺🇾 #AFC



