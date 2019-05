TONI, Il futuro viola nelle proprie mani. Chiesa...

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato dell'ultima sfida contro il Genoa a Sky Sport: "E' una partita veramente difficile perché entrambe rischiano di retrocedere. La Fiorentina gioca in casa ed è chiaro che sia un vantaggio. E' un peccato vederla così però ormai c'è e dovrà giocarsela. La fortuna è che ha tutto nelle sue mani. Dall'altra parte ci sarà un Genoa che ha bisogno di fare punti. Sarà una partita spettacolare anche se piena di tensione". Cosa ne pensa del futuro di Chiesa? "E' un grande giocatore. Se vogliono fare una Fiorentina forte non possono cederlo, ma se arriva una super offerta alla quale non si può rinunciare, tutti i soldi devono essere reinvestiti per costruire una squadra all'altezza degli obiettivi".