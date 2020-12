TONI, Devono metterci tutti la faccia, non solo FR7

Sotto il post di Sebastien Frey, popostovi in precedenza, anche l'ex bomber viola Luca Toni ha detto la propria, commentando così: "I campioni come Ribery sicuramente devono adesso dare una mano importante per risollevare la situazione, sia in campo, che nello spogliatoio e ne sono sicuro che darà il 100 per cento perché lo conosco e so quanto ci tiene, ma non può da solo. Sarebbe troppo facile dare la colpa solo a loro, così molte persone potrebbero nascondersi dietro a questo e te lo sai meglio di me, Seba, che tutti devono remare nella stessa parte e metterci tutti la faccia. Così solo uniti si possono risollevare, perché davvero la Fiorentina non può stare in quella posizione".