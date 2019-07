TONI, Chiesa? Non va tenuto se scontento. Llorente...

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato così della squadra gigliata: "Nel 2006 dopo aver fato 30 gol con la maglia viola mi cercavano tante squadre. Volevo parlare con i Della Valle per capire se mi volevano tenere attraverso un adeguamento del contratto. Purtroppo però i DV non volevano una Fiorentina con contratti onerosi. Poi ci fu Calciopoli e io dissi a Diego che sarei rimasto un anno e poi avremmo pensato al futuro. Chiesa? Chiesa è tra i più forti in Italia. E' un ragazzo molto giovane e molto intelligente. Va trovata una soluzione che va bene a tutti. Tenere Chiesa scontento è controproducente per tutti. Dainelli? Bello che sia tornato. Servono giocatori così che hanno indossato la maglia della Fiorentina e che conoscono la piazza. Simeone? E' un buon attaccante però non ha mai dimostrato di essere una punta da 20 gol in su. Ha bisogno di un bomber accanto. Llorente? Viene da squadre importanti e non è certo finito. Bisogna capire se ha voglia di mettersi in gioco in una piazza come Firenze".