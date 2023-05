SOUSA, Vuole restare a Salerno ma alle sue condizioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il mio referente principale è il direttore sportivo De Sanctis, lui sa perfettamente quali siano le mie idee e in quali reparti bisognerà intervenire" così Paulo Sousa in conferenza stampa che ha continuato "Ad esempio siamo un po' carenti sugli esterni alti, occorrerà lavorare su una rosa equilibrata e che possa fare un salto di qualità ulteriore per consolidarsi e per regalare soddisfazioni attraverso idee, identità e gioco. A breve vedrò anche il presidente Iervolino, so che si vuole dare più stabilità soprattutto ai giocatori che hanno assicurato un ottimo rendimento. Dia? Lui è tra questi. Vedremo". Insomma l'ex tecnico viola vuole restare alla Salernitana ma ha richieste precise sulla rosa.