SOUSA, Stato male qualche giorno, ma guardo avanti

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, KAYODE: UN NUOVO INGAGGIO DA CIRCA 300MILA € Un nuovo ingaggio di circa 300mila euro (qualcosa in meno, bonus esclusi) fino al 2028. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, a tanto ammonta lo stipendio che, a partire dai prossimi giorni, Michael Kayode andrà a percepire con la Fiorentina, rispetto ai 30mila... Un nuovo ingaggio di circa 300mila euro (qualcosa in meno, bonus esclusi) fino al 2028. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, a tanto ammonta lo stipendio che, a partire dai prossimi giorni, Michael Kayode andrà a percepire con la Fiorentina, rispetto ai 30mila... NOTIZIE DI FV NON SARÀ UNA BLINDATURA MA VA DATO (E MANTENUTO) UN SEGNALE Sono ancora in attesa del calcio, quello con la F maiuscola e non la C, mi scuseranno gli sportivi doc, ma senza la Fiorentina non mi diverto proprio. Sono ancora in estasi per quanto successo a Napoli e non vedo l’ora di rivedere in campo i nostri ragazzi alla riprova... Sono ancora in attesa del calcio, quello con la F maiuscola e non la C, mi scuseranno gli sportivi doc, ma senza la Fiorentina non mi diverto proprio. Sono ancora in estasi per quanto successo a Napoli e non vedo l’ora di rivedere in campo i nostri ragazzi alla riprova... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi