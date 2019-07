EX VIOLA SIVIGLIA, ACCELERATA PER L'EX VIOLA HAGI. AI VIOLA... Il Siviglia è a un passo da Ianis Hagi. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il club andaluso sarebbe infatti in netto vantaggio sulle altre concorrenti per aggiudicarsi il talento rumeno del Viitorul. L'ex Fiorentina sarà chiamato... Il Siviglia è a un passo da Ianis Hagi. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il club andaluso sarebbe infatti in netto vantaggio sulle altre concorrenti per aggiudicarsi il talento rumeno del Viitorul. L'ex Fiorentina sarà chiamato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 2 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi