SIMEONE, Via da Cagliari per far spazio a Nainggolan

Nell'operazione che dovrebbe riportare al Cagliari Radja Nainggolan decisive sono alcune uscite da piazzare per il club rossoblù: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per far spazio al belga, che tornerebbe nuovamente in prestito in Sardegna, il Cagliari dovrà prima vendere Giovanni Simeone e Diego Godin, due giocatori in uscita da inizio mercato ma che ancora non hanno ricevuto offerte degne di nota. Per l'argentino ex viola si prospetta quindi un futuro lontano da Cagliari, con la Sampdoria che qualche settimana fa si era dimostrata interessata al figlio d'arte.