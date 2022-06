SIMEONE, Anche l'Arsenal sul Cholito. Chiesti 20 mln

L'Arsenal piomba su Giovanni Simeone. Come raccolto da TMW, nelle ultime ore i Gunners si sono inseriti nella corsa al Cholito. L'attaccante argentino nei prossimi giorni dovrebbe essere riscattato dall'Hellas Verona per poco più di 10 milioni di euro (che andranno nelle casse del Cagliari) per essere poi rivenduto al miglior offerente.

Sull'ex Genoa e Fiorentina c'è da giorni anche la Juventus, che ha preso informazioni dettagliate per affiancarlo eventualmente a Dusan Vlahovic nel reparto avanzato di Allegri, ma la concorrenza non manca fra Spagna e Germania. Il primo step in ogni caso sarà il riscatto da parte dei gialloblù, dopodiché Simeone spiccherà il volo verso una big italiana o estera con un esborso previsto intorno ai 20 milioni di euro.