SEMPLICI, Zurkowski è un giocatore di grande valore

Dopo il ko con la Cremonese che ha inguaiato lo Spezia, ora terzultimo, le aquile si preparano ad affrontare il Milan in casa, sabato allo stadio Picco. A due giorni dalla sfida, il tecnico dei liguri Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i pericoli della sfida, parlando anche dell'ex centrocampista della Fiorentina Zurkowski: "Guardando i numeri parliamo chiaro. In undici partite abbiamo fatto 8 gol e subiti 17. Abbiamo creato tanto per fare risultato ma abbiamo subito gol anche particolari, quindi dobbiamo cercare di mettere in campo un’attenzione diversa sia in fase difensiva che in avanti, cercando di proporre ed essere più cinici, cattivi, buttando dentro tutto ciò che abbiamo. Rientra Zurkowski ma non è che abbia 90 minuti, ma è un rientro importante di un giocatore di valore che ho avuto a disposizione solo con la Fiorentina. Nzola sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi. I ragazzi, a parte lunedì che era un po’ abbattuti e responsabilizzati, si sono buttati a lavorare con grande voglia, determinazione, per svoltare la stagione".