SEMPLICI, Commisso? Spero riporti ACF dove merita

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com dalla premiazione della Briglia d'Oro a Siena, affrontando anche l'argomento legato alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso:

"Vedendo così ha riportato grande entusiasmo. Purtroppo si era affievolito questo rapporto che c'è stato in passato con la famiglia Della Valle e mi auguro che possa portare oltre all'entusiasmo degli investimenti importanti e che porti la Fiorentina dove merita. Se mi piacerebbe allenarla un giorno? Io sono l'allenatore della SPAL. Non sono contento, sono stracontento anche vedendo il mio percorso. Poi un giorno sicuramente, come giusto che sia, c'è l'ambizione mia di allenare una squadra più importante. Se sarà la Fiorentina, essendo io di Firenze, sarà una cosa piacevole. Lazzari? È un ragazzo che è cresciuto tanto, è stato convocato in Nazionale da Mancini. Ha fatto un percorso importante e spero che possa fare un percorso migliore di quello che ha fatto con noi. Obiettivo Babacar? È un bravo giocatore, un ottimo ragazzo, in questi anni non ha avuto grandissima fortuna e non so per quali motivi ma a livello di qualità è di grande prospettiva anche se ha 26 anni ed è giusto che dimostri le qualità che ha dimostrato a livello giovanile. Mi auguro che se dovesse arrivare alla SPAL che lo dimostri alla SPAL. Secondo me sarà un acquisto difficile da parte nostra ma vediamo cosa ci presenterà il mercato".