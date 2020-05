SEMPLICI, Adesso spero in una chiamata. SPAL...

L'ex tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, che in passato ha allenato anche la Primavera della Fiorentina, ha parlato del suo futuro dopo la conclusione dell’avventura con i biancazzurri: "Del mio passato a Ferrara ne vado orgoglioso. Insieme alla società abbiamo fatto un cammino veramente impensabile al mio arrivo, dai play-out in Serie C alla doppia salvezza in A. Mi auguro che questo mi possa essere riconosciuto nel prosieguo della mia carriera. E spero che ci possa essere anche una chiamata. Di queste cose però non è giusto parlarne, visto che sono ancora sotto contratto con la SPAL. Vedremo in futuro cosa succederà”.