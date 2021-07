SEFEROVIC, Può andare al Tottenham se parte Kane

L'Europeo ha acceso nuovamente i riflettori su Haris Seferovic: l'attaccante classe '92, messosi in mostra nella competizione continentale assieme alla sua Svizzera, secondo The Sun sarebbe nel mirino del Tottenham. Gli Spurs, guidati da Paratici, potrebbero pensare all'ex Fiorentina per sostituire Harry Kane nel caso l'attaccante della Nazionale inglese partisse in questa finestra di mercato.