SAVIC, Arabia defilata, proposte turche. Ma futuro incerto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan Savic lascerà l'Atletico Madrid. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, l'ex difensore viola si è accordato con i Colchoneros per salutare con dodice mesi d'anticipo e da giorni sta cercando una nuova sistemazione. Come riporta il Mundo Deportivo, il montenegrino pensava di salutare la Spagna in tempi abbastanza celeri, visto che nel mercato invernale aveva già ricevuto una succulenta offerta dall'Arabia Saudita, rigettata dall'Atlético per non perdere il giocatore a metà stagione. Ma ora la porta della Saudi Pro League sembra essersi quasi chiusa senza alcun passo avanti in questo senso.

Savic avrà qualche giorno di tempo, con il permesso del club - scrive il quotidiano spagnolo - per definire la sua prossima destinazione. Il montenegrino ha ricevuto delle proposte dalla Turchia, ma per il momento tutto tace. Nel peggiore dei casi, il centrale di 33 anni dovrà tornare a lavorare con l'Atlético, a San Rafael o in un secondo momento, finché non si concretizzerà il suo trasferimento altrove.