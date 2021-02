SALCEDO, Ieri titolare in finale del Mond. per Club

Il Bayern Monaco ieri ha battuto per 1-0 il Tigres nella finale del Mondiale per Club grazie al gol di Benjamin Pavard che ha permesso ai bavaresi di vincere il 6° titolo su 6 a disposizione. In campo per i messicani, da titolare, c'era una vecchia conoscenza del calcio italiano ed in particolar modo della Fiorentina ovvero Carlos Salcedo. Il difensore ha disputato ben 20 partite (18 in Serie A e 2 in Europa League) nel 2016/2017 con la maglia viola non lasciando però un ricordo particolarmente felice ai tifosi.