Social "Salah stays": a sorpresa, il Liverpool annuncia il rinnovo dell'egiziano

vedi letture

Si conclude oggi, nella mattinata di venerdì 11 aprile, una delle telenovele più lunghe della stagione calcistica internazionale. Mohamed Salah rimane a Liverpool e i tifosi Reds possono finalmente tirare un grosso sospiro di sollievo. Adesso la notizia è ufficiale e viene annunciata dal Liverpool tramite il comunicato che riportiamo di seguito: "Il Liverpool FC annuncia che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto che lo terrà con il club oltre la stagione 2024-25. L'attaccante, che sta godendo di un'altra campagna stellare per i Reds, ha impegnato il suo futuro firmando un nuovo accordo. Finora in questa stagione, Salah ha segnato 32 gol in sole 45 presenze in tutte le competizioni, 27 dei quali in Premier League, rendendolo il miglior calciatore del campionato inglese. Questi gol sono stati integrati da 22 assist per i suoi compagni di squadra. La notizia di oggi significa che Salah prolungherà la sua permanenza di otto anni ad Anfield anche in futuro e continuerà ad aiutare la squadra di Arne Slot a lottare per i più grandi riconoscimenti del gioco del calcio".

Salah ha rilasciato anche alcune dichiarazioni per celebrare il prolungamento contrattuale: "Certo che sono molto emozionato. Ora abbiamo una grande squadra. Anche prima avevamo una grande squadra, ma ho firmato perché penso che ora abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e goderci il nostro calcio". Continua quindi l'epopea dell'ex viola (solo sei mesi alla Fiorentina, conditi da 9 reti in 26 partite da gennaio a giugno 2015) in Premier: con la maglia dei Reds Salah ha vinto tutto - fra poche settimane dovrebbe arrivare anche la seconda Premier - segnando 243 gol in 394 partite (terzo all time nella storia del club dopo l'irraggiungibile Ian Rush a 653 e Roger Hunt a 466) diventando una leggenda vivente. Ecco il video con l'annuncio del rinnovo postato sui social: