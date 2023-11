SALAH, Paura in campo: aggredito da due invasori

FirenzeViola.it

Paura per l'ex viola ora al Liverpool Salah durante la partita del suo Egitto con la Sierra Leone in campo neutro in Liberia, Durante la gara’è stata una invasione di campo di sei tifosi, due dei quali si sono diretti verso l'ex viola. Uno si è buttato ai suoi piedi non si sa se per toglierli i pantaloncini o per baciargli i piedi mentre l'altro si è avvicinato in modo aggressivo tanto che lo hanno protetto i suoi compagni di squadra, allontanandolo e dando tempo alla sicurezza di neutralizzare i due invasori, mentre gli altri 4 erano scappati. A fine gara Salah è stato scortato fuori dalla polizia.