SALAH, Messi è Messi. Ma ho l'autografo di Batistuta

Mohamed Salah, ex viola e Roma, ha rilasciato un'intervista a ESPN Argentina, in cui ha parlato dell'adattamento a Liverpool di Alexis Mac Allister e in cui ha anche risposto a una domanda sul suo calciatore argentino preferito: "A parte Mac Allister… sicuramente Messi, lo adoro. Messi è Messi. Mi piace anche Batistuta, l'ho incontrato una volta in Argentina e mi ha autografato la maglia".