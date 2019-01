ROSSI, Tweet polemico contro articolo Bein Sports

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Bein Sports a proposito dell'ex giocatore viola Giuseppe Rossi. Il portale, infatti, dice che il classe '87 non sarebbe interessato ad un possibile trasferimento nella MLS. Immediata la risposta dell'attaccante che afferma, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, quanto segue: "Si prega di non mettermi parole in bocca che non ho detto. Io rispetto immensamente la MLS e sarebbe incredibile un giorno per me giocare lì".

Please do not put words in my mouth. I respect the MLS immensely and it would be amazing one day to play in. https://t.co/8yAKWbGXnU