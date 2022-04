ROMULO, Viola sono organizzati e sempre sul pezzo

"Conosco molto bene Allegri. A lui piace vincere, non credo giochi per il pareggio". Non ha dubbi Romulo nell'analizzare la partita tra Juventus e Fiorentina di stasera a TuttoJuve.com: "I bianconeri vogliono vincere sempre, la mia speranza è che lo facciano anche questa volta. Non possono scendere in campo con un obiettivo diverso da questo".

Il doppio ex della partita poi prosegue parlando di Fiorentina: "Mi piace tantissimo come gioca, per me Italiano diventerà uno dei migliori allenatori in Italia. La sua squadra è organizzata, sempre sul pezzo, l'impressione è che i suoi interpreti riescano a prevedere le mosse degli avversari. Quando è in giornata, perché per forza di cose non può esserlo sempre, è uno spettacolo da vedere. Ho passato due anni a Firenze, mi piace molto il tifo e la città. La viola è reduce da un periodo brillante, di sicuro non è l'avversario migliore da affrontare per la Juve".

Sarà la partita di Vlahovic?

"Per me sarà il match di Vlahović. Farà sicuramente una bellissima partita, poi contro quell'avversario che conosce benissimo. E' difficile non lasci il segno, lui è già un campione".